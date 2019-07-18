Глава британского Минюста выступил против приостановки работы парламента

ТАСС, 18 июля. Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок выступил категорически против приостановки в октябре работы парламента страны в случае ее выхода из ЕС (Brexit) без предварительного соглашения с Брюсселем. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

Ранее такой вариант действий в отношении высшего законодательного органа королевства, который препятствует так называемому жесткому Brexit (без сделки с Брюсселем), не исключали британские политики, в том числе фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны Борис Джонсон.

"Идея о том, что работа парламента должна быть приостановлен в октябре <...>, в самый решающий момент в истории страны, о том, что депутаты парламента не смогут заседать и выразить свое мнение, просто возмутительна", - заявил глава Минюста.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, а затем отложить его до 31 октября.