Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции не приблизили к урегулированию конфликта на востоке Украины и должны быть отменены. Об этом заявил в среду агентству ДПА премьер-министр германской земли Саксония Михаэль Кречмер.

"Важно урегулировать конфликт на Украине, и мы должны все для этого делать, однако санкции ни на шаг не продвинули нас здесь вперед", - констатировал Кречмер.

Премьер Саксонии также подчеркнул, что восточногерманские земли делают ставку на тесное сотрудничество с Россией. "Тут не пройти мимо. Правильно, что Россия вернула себе право голоса в Совете Европы (ПАСЕ - прим. ТАСС) и что Германия форсирует строительство газопровода "Северный поток - 2", - считает Кречмер. "В качестве следующего шага должна последовать отмена санкций", - подчеркнул он.

Ранее Кречмер уже призывал снять ограничительные меры с России, и его слова вызвали острую дискуссию в Германии. Ряд политиков, прежде всего из восточногерманских земель, поддержали его, другие выступили с критикой.

Накануне DPA со ссылкой на данные Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ) сообщило, что антироссийские санкции наибольший ущерб нанесли именно экономике Саксонии. Согласно исследованию организации, объем торговли региона с Россией в период с 2013 по 2018 год сократился на 72,5%.