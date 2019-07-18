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Кризис на Украине

Тимошенко просит Зеленского созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

Как считает лидер партии "Батькивщина", это необходимо для рассмотрения вопросов, "решение которых реально ожидают люди"

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать внеочередную сессию Верховной рады 23 июля, чтобы принять "решения, которых ожидают люди". Об этом она заявила на брифинге в четверг.

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"Предлагаем президенту обратиться к Верховной раде и объявить о проведении внеочередной сессии Верховной рады 23 июля, во вторник. Это можно сделать", - отметила она, добавив, что такой шаг необходим, "чтобы можно было уже сейчас, сегодня рассмотреть вопросы, решение которых реально ожидают люди".

Тимошенко добавила, что, кроме предложения о дате сессии, ее команда направит Зеленскому перечень законопроектов, которые считает необходимым безотлагательно рассмотреть в парламенте. Среди них она назвала законопроект о возвращении газа украинской добычи гражданам, что, по ее словам, позволит снизить тарифы, законопроект о введении обязательного медицинского страхования, я также законопроект о повышении пенсии до размера прожиточного минимума. Тимошенко подчеркнула, что для участия во внеочередной сессии Рады депутаты от ее политической силы уже прибыли из регионов в Киев.

Ранее Зеленский уже обращался в Раду с предложением созвать внеочередное заседание 18 июля. На нем предполагалось рассмотреть законопроекты главы государства о незаконном обогащении, о начале работы Антикоррупционного суда, а также о регулировании вопросов ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на территорию Украины. Однако спикер парламента Андрей Парубий в ответ заявил, что это не предусмотрено законом, так как регламент Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии парламента. При этом Парубий заявил, что по требованию президента он был бы готов созвать внеочередную сессию парламента.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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