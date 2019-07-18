Тимошенко просит Зеленского созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать внеочередную сессию Верховной рады 23 июля, чтобы принять "решения, которых ожидают люди". Об этом она заявила на брифинге в четверг.

"Предлагаем президенту обратиться к Верховной раде и объявить о проведении внеочередной сессии Верховной рады 23 июля, во вторник. Это можно сделать", - отметила она, добавив, что такой шаг необходим, "чтобы можно было уже сейчас, сегодня рассмотреть вопросы, решение которых реально ожидают люди".

Тимошенко добавила, что, кроме предложения о дате сессии, ее команда направит Зеленскому перечень законопроектов, которые считает необходимым безотлагательно рассмотреть в парламенте. Среди них она назвала законопроект о возвращении газа украинской добычи гражданам, что, по ее словам, позволит снизить тарифы, законопроект о введении обязательного медицинского страхования, я также законопроект о повышении пенсии до размера прожиточного минимума. Тимошенко подчеркнула, что для участия во внеочередной сессии Рады депутаты от ее политической силы уже прибыли из регионов в Киев.

Ранее Зеленский уже обращался в Раду с предложением созвать внеочередное заседание 18 июля. На нем предполагалось рассмотреть законопроекты главы государства о незаконном обогащении, о начале работы Антикоррупционного суда, а также о регулировании вопросов ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на территорию Украины. Однако спикер парламента Андрей Парубий в ответ заявил, что это не предусмотрено законом, так как регламент Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии парламента. При этом Парубий заявил, что по требованию президента он был бы готов созвать внеочередную сессию парламента.