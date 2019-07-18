Помощник Зеленского рассказал о желании Киева выйти на диалог с Россией

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Украина стремится к диалогу с Россией, в частности, по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, так как пришло время "выводить страну из пике". Об этом заявил в интервью изданию "Левый берег" первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны. Мы ищем возможность выйти на разговор на равных", - сказал он.

Шефир напомнил, что уже сделаны первые шаги к переговорам - осуществлено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, подтверждено намерение восстановить там мост, переговорам контактной группы по урегулированию на востоке Украины в Минске придан новый импульс.

"Думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность. Не может это дальше так продолжаться, надо уже выходить из этого пике в стране нашей", - сказал первый помощник президента.

По его словам, вопрос возвращение Украиной контроля над всем Донбассом - это первоочередная задача, на будущее остается еще вопрос Крыма.

"Крым - очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно", - заключил Шефир.

Конфликт в Донбассе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тысяч человек, свыше 25 тысяч получили ранения. Многолетние попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы, пока не давали результатов. В минувшую среду на очередном заседании контактной группы стороны конфликта объявили о введении в регионе бессрочного перемирия. Оно должно вступить в силу с 21 июля.