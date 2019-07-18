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Кризис на Украине

МИД Украины инициирует дело из-за публикации карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

Снимок был опубликован в статье под лозунгом "Венгр, вставай!"

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины обратило внимание правоохранительных органов на публикацию "Венгр, вставай!" в украинской газете "Карпаталия" Общества венгерской культуры Закарпатья, в которой часть территории страны обозначена в цветах венгерского флага. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"На передовице газеты "Карпаталия" общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в статье под лозунгом "Венгр, вставай!" обозначены принадлежащими Венгрии ряд территорий Украины", - написал он на странице в Twitter.

Публикацию глава ведомства назвал "сепаратизмом" и добавил, что Генпрокуратура и Служба безопасности Украины должны инициировать расследование. Божок подчеркнул, что уже написал соответствующие письма в эти ведомства.

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