МИД Украины инициирует дело из-за публикации карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины обратило внимание правоохранительных органов на публикацию "Венгр, вставай!" в украинской газете "Карпаталия" Общества венгерской культуры Закарпатья, в которой часть территории страны обозначена в цветах венгерского флага. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"На передовице газеты "Карпаталия" общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в статье под лозунгом "Венгр, вставай!" обозначены принадлежащими Венгрии ряд территорий Украины", - написал он на странице в Twitter.