{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Главы ДНР и ЛНР призвали Зеленского к мирному диалогу с Донбассом

Поводом для этого стали итоги акции "Выбор Донбасс", в рамках которой было собрано более 1 млн подписей жителей региона за прекращение конфликта на востоке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Луганской области в мае 2019 года Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Луганской области в мае 2019 года
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик записали видеообращения к президенту Украины с призывом к мирному диалогу с Донбассом. Поводом стали итоги акции "Выбор Донбасс", собравшей на этой неделе более 1 млн подписей жителей региона за прекращение конфликта на востоке Украины.

На эту тему

"Миллион обращений - это по-настоящему голос народа, настоящий выбор Донбасса. Выбор, который нельзя игнорировать", - заявил, в частности, руководитель ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании "обещал остановить войну на Донбассе, обещал слушать простых людей, а не только олигархов". "К нашей акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите?" - сказал он.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПасечник, Леонид ИвановичЗеленский, Владимир АлександровичПушилин, Денис Владимирович
Южная Корея намерена заручиться поддержкой США в вопросе санкций Токио
Япония 1 июля ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею фторированного полиимида и фтористого водорода, которые могут использоваться для производства ядерного оружия
Читать полностью