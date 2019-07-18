Главы ДНР и ЛНР призвали Зеленского к мирному диалогу с Донбассом

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик записали видеообращения к президенту Украины с призывом к мирному диалогу с Донбассом. Поводом стали итоги акции "Выбор Донбасс", собравшей на этой неделе более 1 млн подписей жителей региона за прекращение конфликта на востоке Украины.

"Миллион обращений - это по-настоящему голос народа, настоящий выбор Донбасса. Выбор, который нельзя игнорировать", - заявил, в частности, руководитель ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании "обещал остановить войну на Донбассе, обещал слушать простых людей, а не только олигархов". "К нашей акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите?" - сказал он.