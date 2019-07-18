Пентагон разочарован решением Мадрида вывести фрегат Испании из состава боевой группы США

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Пентагон разочарован решением правительства Испании окончательно вывести фрегат королевства Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln. Об этом агентству EFE сообщила официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

"У нас были продуктивные и профессиональные отношения с Mendes Nunes, но мы разочарованы решением Испании <...> вывести фрегат из боевой группы", - отметила она.

В мае власти королевства объявили, что вывод судна из состава боевой группы, отправленной на Ближний Восток, связан с тем, что США изменили первоначальную миссию. Изначально речь шла о временном решении в связи с ростом напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Как передавала газета El Pais, фрегат сделал за это время остановку в портах Индии и Омана в ожидании, что боевая группа продолжит свой путь. В связи с тем, что напряженность в Персидском заливе не ослабевает, Минобороны Испании решило, что "Мендес Нуньес" отправится по своему маршруту самостоятельно.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль Arlington.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тыс. военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг "как угрозу глобальному миру и стабильности".