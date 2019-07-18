Премьер Сербии заявил о готовности Белграда немедленно продолжить диалог с Приштиной

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Белград готов возобновить диалог с Приштиной в любой момент, чтобы поддержать стабильность в Косове и Метохии. Об этом заявила в четверг премьер-министр Сербии Ана Брнабич, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы буквально готовы в любой день вернуться за стол переговоров и продолжить диалог. Это единственный способ поддерживать стабильность в Косове и Метохии, чтобы люди могли жить мирно. Надеюсь, лидеры в Приштине сумеют услышать свой народ и у них будет политическая храбрость и ответственность для того, чтобы принять наилучшее решение", - заявила Брнабич.

Власти в Белграде неоднократно заявляли, что восстановить диалог, замороженный в прошлом году после введения Приштиной 100-процентных пошлин на сербские товары, возможно только после отмены этих пошлин. Несмотря на аналогичные требования, звучащие из ЕС, косовары не собираются отменять сборы. Как заявил премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай, пошлины будут действовать до тех пор, пока Сербия не признает независимость Косова.

21 ноября 2018 года власти в Приштине ввели торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН 1244. 7 марта 2019 года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.