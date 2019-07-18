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Кризис на Украине

Зеленский сообщил о раскрытии на Украине новой аферы в сфере оборонного комплекса

На протяжении пяти лет только по нескольким контрактам было перечислено почти $30 млн на счета офшорных компаний

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины раскрыли новую схему в сфере оборонной промышленности, связанную с офшорными компаниями. Об этом сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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"На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что "преодоление коррупции - основной приоритет деятельности" его команды и сообщил, что за два неполных месяца в Верховную раду подали 16 законопроектов, в том числе за незаконное обогащение, а также законопроект о неотложном усовершенствовании деятельности антикоррупционного суда.

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