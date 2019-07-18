Хант считает, что Джонсон может провалить Brexit

ТАСС, 18 июля. Глава британского МИД Джереми Хант полагает, что его соперник по избирательной гонке за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Борис Джонсон может провалить выход Великобритании из ЕС (Brexit) и подорвать позиции правящей Консервативной партии. Такое мнение руководитель Форин оффиса выразил в размещенном в четверг интервью газете Financial Times .

"Отчаянный подход" Джонсона к обязательству по Brexit, как сказал Хант, - чрезвычайно рискованная стратегия. "Неверный подход может обернуться всеобщими выборами до 31 октября - даты выхода королевства из сообщества", - отметил министр в одном из последних обращений к избирателям из Консервативной партии, в которую входят 160 тыс. человек.

Если Джонсон не сможет, по его словам, пересмотреть на переговорах с Брюсселем условия сделки, достигнутой ранее премьером Терезой Мэй, а затем парламент блокирует выход страны без предварительного соглашения с сообществом, то он подвергнет риску правительство консерваторов. "В парламенте есть депутаты, которые прямо заявляют, что они свергнут правительство", - сказал Хант. Министр финансов Филип Хаммонд - один из тех, кто пригрозил проголосовать против правительства, чтобы остановить так называемый жесткий Brexit (без сделки с сообществом), указывает издание.

Как проинформировал ранее телеканал Sky News, около 30 депутатов тори во главе с Хаммондом планируют помешать выходу страны из ЕС без соглашения в Брюсселем. Источники телеканала отметили, что группа в течение ближайших недель намерена установить дату, когда депутаты будут контролировать повестку дня Палаты общин, чтобы получить возможность провести законодательную инициативу, которая не допустит подобного негативного развития событий.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля. Ее фаворитом называют бывшего главу Форин оффиса евроскептика Бориса Джонсона.