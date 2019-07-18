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Кризис на Украине
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Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии

Это бездействие ведет к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета страны, отметил президент Украины

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

"Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал президент Украины в четверг в Facebook.

Зеленский заявил, что не удивлен этим отказом, так как работоспособность и доблесть оказались "не самыми сильными чертами парламента". "Все, что вы продемонстрировали, это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа!" - подчеркнул он.

Президент Украины дополнил это сообщение копией письма спикеру Рады, в котором приводится обоснование возможности созыва внеочередного заседания действующим составом парламента до 19 июля включительно.

Ранее Зеленский обратился к главе парламента с просьбой 18 июля созвать внеочередное заседание для рассмотрения ряда президентских законопроектов в сфере борьбы с коррупцией. Однако Парубий ответил, что созыв такого заседания не предусмотрен законом. В связи с этим он обратился к президенту с просьбой "привести свое письмо Верховной раде в соответствие с требованиями закона".

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