Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

"Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал президент Украины в четверг в Facebook.

Зеленский заявил, что не удивлен этим отказом, так как работоспособность и доблесть оказались "не самыми сильными чертами парламента". "Все, что вы продемонстрировали, это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа!" - подчеркнул он.

Президент Украины дополнил это сообщение копией письма спикеру Рады, в котором приводится обоснование возможности созыва внеочередного заседания действующим составом парламента до 19 июля включительно.

Ранее Зеленский обратился к главе парламента с просьбой 18 июля созвать внеочередное заседание для рассмотрения ряда президентских законопроектов в сфере борьбы с коррупцией. Однако Парубий ответил, что созыв такого заседания не предусмотрен законом. В связи с этим он обратился к президенту с просьбой "привести свое письмо Верховной раде в соответствие с требованиями закона".