Ватикан придерживается позиции невмешательства в дело об эксгумации останков Франко

ВАТИКАН, 18 июля. /ТАСС/. Святой престол уважает суверенитет испанского государства и его законы в деле о переносе останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975), а заявления апостольского нунция в Испании по этому вопросу выражали личное мнение дипломата, завершившего миссию. Об этом заявил в четверг временный глава службы печати Ватикана Алессандро Джизотти.

"Заявления монсеньора Ренцо Фратини по вопросу об эксгумации останков Франко выражали его личное мнение. К тому же он подчеркнул, что не хочет вмешиваться во внутриполитические дела", - отметил Джизотти. При этом он напомнил, что миссия нунция завершена и он отбывает из страны.

Джизотти также напомнил, что официальная позиция Ватикана была высказана в письме госсекретаря кардинала Пьетро Паролина, направленном в феврале, она заключается "в полном уважении суверенитета испанского государства и его юридических норм".

Испанские власти возмутились заявлением дипломатического представителя Ватикана, который ранее в интервью агентству Europa Press сказал, что инициативой по эксгумации Мадрид "воскресил Франко".

Правительство Испании хотело перенести 10 июня останки каудильо из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида на кладбище в Эль-Пардо. Намерение кабмина по эксгумации Франко было обжаловано семьей диктатора. В результате Верховный суд Испании приостановил решение об эксгумации Франко в ожидании окончательного вердикта по данному делу.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.