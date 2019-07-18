Министр обороны Великобритании: Россия не является главной угрозой для безопасности

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Главную угрозу для безопасности Великобритании представляет не Россия и не террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а устаревание политического мышления руководства страны. Об этом предупредила в четверг министр обороны королевства Пенни Мордонт, выступая перед участниками конференции Air and Space Power 2019 ("Воздушно-космическая мощь 2019") в Лондоне.

"Серьезным вызовом эпохи является то, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, имеют комплексный характер, они многосторонни, асимметричны и постоянно меняются. Даже в последнем обзоре стратегической обороны и безопасности (подготовленный британским правительством документ - прим. ТАСС) была недооценена скорость, с которой эволюционируют эти угрозы, а значит задачи, стоящие перед нашими военными, становятся на порядок сложнее, - отметила глава ведомства. - Однако главной угрозой для нас являются не русские, и не ДАИШ (арабское название ИГ - прим. ТАСС), а потенциально наше собственное политическое мышление".

Развивая свою мысль, Мордонт привела примеры того, как консервативное и закоснелое мышление политиков и военных мешало различным странам вовремя пересматривать свою внешнюю политику, реформировать вооруженные силы или менять тактику ведения боя, что неизменно оборачивалось экономическими или людскими потерями. Она подчеркнула, что даже в периоды мира и стабильности, не осложненные кризисами, как экономика, так и вооруженные силы Великобритании должны адаптироваться к новым вызовам и планировать на долгосрочную перспективу.

По словам министра, мир переходит от эпохи "горячих" и холодных войн к эпохе невидимых войн, осуществляемых в закрытых сегментах интернета (так называемом даркнете), в космосе и мире финансов. Как подчеркнула Мордонт, Лондон и его западные союзники должны быть готовы противостоять вызовам этой эпохи. Среди прочего Мордонт выступила с утверждением о том, что Россия ведет активную деятельность в космической сфере, "разрабатывая системы перехвата ракет, способные угрожать спутникам, и системы радиоэлектронной борьбы, которые глушат спутниковые сигналы".

"Мы должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке. Признать, что политика национализма возвращает нас к системе национальных государств, в то время как экономика движется в противоположном направлении. Капитал становится все более международным, в то время как политика - все более местной", - добавила Мордонт, подчеркнув важность международного сотрудничества как в сфере обеспечения безопасности, так и в экономике. По ее словам, в современном мире помимо своих основных компетенций военные должны уметь ориентироваться в международной экономической обстановке, ситуации на рынках, финансовых потоках и гуманитарной проблематике, чтобы понимать то, как эти факторы отражаются на интересах страны.