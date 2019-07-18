Евродепутаты одобрили резолюцию по украинским заключенным и правозащитникам в России

СТРАСБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Резолюция об украинских заключенных в российских тюрьмах, а также экологах и правозащитниках в России была одобрена на заседании Европарламента в четверг. За ее принятие проголосовали 458 депутатов, против - 80, воздержались - 89.

В первую очередь, авторы резолюции призывают к освобождению и возвращению на родину, как они выразились, "незаконно и произвольно помещенных под стражу украинских граждан". В списке значатся 130 человек, в том числе 24 моряка с украинских судов, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Отдельно в резолюции выражается озабоченность "большим количеством украинцев, осужденных за шпионаж".

В этой связи авторы резолюции предложили ЕС рассмотреть возможность организации "постоянного мониторинга судебных процессов над жертвами политического преследования", а также организовать визиты независимых врачей к украинским заключенным на территории РФ. Кроме того, они призвали к введению индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за организацию судебных процессов над "политическими заключенными", а также за нарушение прав человека.

О положении правозащитников и экологов

Также в резолюции содержатся призывы к прекращению "преследования экологов и правозащитников", отмене закона об "иностранных агентах" и выполнению рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы по данному вопросу, а также публикации полного списка заключенных на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Авторы документа обращаются к российским властям с призывом гарантировать доступ международным наблюдателям, в том числе Совета Европы, ООН и ОБСЕ, и сотрудникам правозащитных организаций на территорию Крыма и Донбасса, а также пригласить туда спецдокладчиков ООН, чтобы те могли составить доклад о положении экологов и правозащитников.

Ужесточение санкций

Европарламентарии приветствовали очередное решение Евросоюза продлить действие ограничительных мер в отношении России и призвали к возможному ужесточению санкций, в том числе за счет ограничения доступа к финансам и технологиям, "если Россия продолжит нарушать международное право". Вместе с тем, они указали на необходимость выработки новой стратегии в отношениях между ЕС и Россией "для укрепления мира и стабильности".

Отдельно авторы резолюции осудили "отказ [РФ] следовать решениям международных судов и трибуналов", упоминая, в частности, решение Международного трибунала по морскому праву отменить арест украинских судов и моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.

"[Европарламент] ожидает, что решение от 25 июня 2019 года (о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы - прим. ТАСС) приведет к немедленному улучшению ситуации с соблюдением прав человека и стандартов Совета Европы в России, в частности за счет исполнения вердиктов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", - говорится в заключении.