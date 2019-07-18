СБУ завела дело в связи с публикацией карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

"Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное дело по факту размещения на титульном листе одного из периодических изданий изображения части Закарпатской области в цветах венгерского национального флага", - говорится в Facebook ведомства. Дело открыто по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства в связи с публикацией "Венгр, вставай!" в газете "Карпаталия" Общества венгерской культуры и картой на первой полосе, где часть территории региона обозначена цветами венгерского флага. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении также поясняется, что "нанесенный флаг соседней страны на территорию избирательных округов, по которым баллотируются кандидаты в народные депутаты Верховной рады от венгерского меньшинства, <...> условно отделяет эти районы от остальной территории области, поэтому карта Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства".

Кроме того, распространение таких печатных материалов в СБУ расценивают как публичные призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

Ранее 18 июля на статью "Венгр, вставай!" в закарпатской газете "Карпаталия" и сопровождающую ее карту с венгерским флагом обратил внимание временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок и незамедлительно сообщил о "сепаратизме" в правоохранительные органы.

Двустороннее обострение

Обострение отношений Киева и Будапешта началось в сентябре 2017 года, когда бывший президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который предусматривает переход на украинский язык всего процесса обучения в стране. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также заблокировал работу комиссии Украина - НАТО.

Очередное обострение началось в конце 2018 года, когда в интернете появилось видео из венгерского консульства в украинском приграничном городе Берегово, где жителям Закарпатья выдавали паспорта соседнего государства. После этого Украина объявила персоной нон грата венгерского консула в Ужгороде. Будапешт в ответ выслал украинского дипломата.

И.о. главы МИД Украины Егор Божок 15 июля на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность последними действиями Будапешта, которые, по мнению украинской стороны, имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь страны. В частности, он выразил обеспокоенность по поводу встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем в Будапеште, рядом визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии, а также публичными заявлениями агитационного характера венгерской стороны в поддержку определенных кандидатов в Верховную раду. МИД Украины призвал представителей венгерской власти до окончания избирательного процесса в Раду воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.