Вице-премьер Италии не считает, что "Лига" получала деньги из России

РИМ, 18 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо считает, что коалиционная партия "Лига" второго вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини не получала финансирования из РФ. Об этом он заявил в четверг в эфире телепрограммы Unomattina.

"Если бы было минимальное подозрение, что "Лига" брала деньги у России, я бы не оставался в правительстве с ними", - приводит слова Ди Майо агентство ANSA.

При этом в опубликованном в четверг в газете Corriere della Sera интервью Ди Майо, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию "Движение "5 звезд", заявил, что правительственного кризиса в Италии "нет и не будет и нынешнее правящее большинство единственно возможное".

Маттео Сальвини, в свою очередь, не исключил изменения расстановки сил, если партнеры по коалиции не согласятся на ряд реформ.

Правящая в Италии коалиция была сформирована год назад после продолжавшихся почти три месяца консультаций. Выборы в марте в национальный парламент не выявили победителя, который обладал бы поддержкой парламентского большинства. При этом "Лига" на выборах выступала в составе правоцентристской коалиции вместе с партиями "Вперед, Италия" и "Братья Италии", из которой вышла, чтобы войти в альянс с "Движением "5 звезд". Правительство работает на основе программы из 30 приоритетных задач. При этом внутри коалиции сохраняется множество разногласий, а также сложились отношения соперничества.

Публикация BuzzFeed

Американский сайт BuzzFeed 10 июля опубликовал аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини - одного из соратников Сальвини - с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия.

Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. Итальянская оппозиция требует от вице-премьера, чтобы он объяснился в парламенте. Это настоятельно рекомендует и союзное "Движение".