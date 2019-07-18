Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы до 8 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. "Хотел бы внести предложение, - сказал он на встрече с российским лидером. - Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит".

"В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий".

"Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета, или мы, как договоримся, все это утвердить - и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть", - уточнил белорусский лидер, напомнив, что речь идет о 8 декабря.

По мнению Лукашенко, все вопросы лежат на поверхности. Он добавил, что поддерживает предложение правительств двух стран о том, что необходимо одновременно найти взаимопонимание до 20-летия подписания Союзного договора. "Времени предостаточно, тем более, что уже правительства наши нарушили сроки, которые мы установили с Владимиром Владимировичем два года тому назад, по-моему, в Питере по отдельным вопросам. Ну, об этом мы поговорим сегодня как раз", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений. "Момент характеризуется тем, что надо принимать решения", - подчеркнул он, особо отметив, что со своей стороны главы России и Белоруссии "свой путь прошли". Он напомнил о том, что встречался с российским лидером и в Сочи, и в Москве, и в других городах. По его словам, общественность даже подвергала его критике за излишние частые контакты, которые так и не увенчались конкретным результатом.

"Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", - заметил Лукашенко. Он особо отметил, что в настоящий момент все вопросы переданы на правительственный уровень. При этом, по его словам, стороны уже имеют стратегический документ в виде программы и "кучу текущих проблем", которые видят все заинтересованные стороны. "Программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, по 80-90 процентам согласована", - обратил внимание белорусский лидер.