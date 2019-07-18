Молдавия приостановила прием заявок на выдачу гражданства в обмен на инвестиции

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Молдавия приостанавливает программу выдачи гражданства иностранцам в обмен на инвестиции. Об этом заявил президент Игорь Додон после состоявшегося в четверг заседания Высшего совета безопасности.

"На сегодня подано 34 заявления [на предоставление гражданства], часть из них рассмотрена, но больше комиссия не будет их принимать", - сказал глава государства. По его словам, в пятницу парламент примет окончательное решение о приостановке программы выдачи гражданства, которое было утверждено в первом чтении 18 июня.

Президент пояснил, что у властей республики появились вопросы к компаниям, которые занимаются проверкой документов лиц, которые хотят получить молдавское гражданство. В частности, в начале июля по подозрению в злоупотреблениях были задержаны чиновники, которые имели отношение к этой деятельности.

Правительство Молдавии в сентябре 2017 года приняло решение, предусматривающее предоставление иностранцам молдавского гражданства за вклад в Фонд национального развития страны. Получить паспорт мог тот, кто внес в этот фонд минимальный взнос по долгосрочному развитию в размере €100 тыс. или осуществил инвестицию в одну из областей стратегического развития на сумму не менее €250 тыс.