В Турции оценили потери от исключения страны из программы создания F-35

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Стоимость каждого американского истребителя пятого поколения F-35 после исключения Турции из программы по его созданию вырастет на $7-8 млн. Такое мнение выразил в четверг руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США, но промышленность после этого станет лишь сильнее. Компании Турции смогут компенсировать потери, однако другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на $7-8 млн", - приводит его слова газета Yeni Safak.

Демир также добавил, что "Турция не намерена закупать иностранную оборонную технику до тех пор, пока это не станет необходимостью".

В среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО. МИД Турции выступил с призывом "отказаться от этого ошибочного решения, которое может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям".