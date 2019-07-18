Механизм приема странами ЕС мигрантов через Средиземноморье может появиться в сентябре

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июля. /ТАСС/. Механизм приема странами ЕС мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море, может быть создан в начале сентября. Об этом сообщил в четверг на национальном брифинге в рамках неформальной встречи глав МВД стран ЕС в Хельсинки министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

"Сегодня [в четверг] в первой половине дня нам с Францией, Мальтой, Италией и председателем Совета ЕС Финляндией удалось прийти к согласию по тому, как совместно двигаться дальше по разработке общей системы приема мигрантов после высадки на берег [в Средиземноморье]. Следующим этапом будет обсуждение этого вопроса на конференции глав МВД и МИД стран ЕС в Париже в понедельник. И затем в первую неделю сентября на Мальте мы можем завершить эту тему", - сказал он.

По его словам, "есть согласие, что в первую очередь нужно выполнять гуманитарные обязательства", то есть "предпринимать все, чтобы спасти людей от гибели в море". "И для этого нам нужна европейская солидарность", - подчеркнул Зеехофер.

"Нам нужен контролируемый механизм на случай чрезвычайных ситуаций для принятия и распределения спасенных из моря мигрантов. С помощью него в будущем можно будет избежать того, чтобы корабли [с мигрантами] неделями стояли у европейских берегов до того, как могут пришвартоваться", - пояснил он.

При этом, указал Зеехофер, нужно позаботиться о том, чтобы "не создать ситуацию, которая стимулирует нелегальную миграцию". "Ситуация 2015 года не должна повториться", - уточнил он.

Глава МИД ФРГ добавил также, что ЕС нужно развивать партнерство с третьими странами, в том числе со странами Африки, для возвращения мигрантов на родину. "Если человек спасен из моря, но не имеет предпосылок для получения международной защиты, он вновь должен покинуть Европу и быть возвращен в свою страну", - сказал Зеехофер.