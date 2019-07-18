Сальвини раскритиковал союзников по правительственной коалиции Италии за голосование в ЕП

РИМ, 18 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал партию "Движение "5 звезд" за поддержку кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на выборах председателя Еврокомиссии (ЕК). Как написал политик в своем Twitter, тем самым партнеры возглавляемой им "Лиги" по правящей коалиции предали своих избирателей.

В ходе состоявшегося накануне голосования в ЕП по утверждению фон дер Ляйен, кандидатура которой была согласована ранее лидерами стран ЕС, евродепутаты "Лиги" проголосовали против. "Движение "5 звезд" поддержало фон дер Ляйен вместе с представителями оппозиционной Демократической партии Италии и партии Сильвио Берлускони. "Пятизвездные" всегда были яростными противниками бывшего премьер-министра.

"Предав доверие голосовавших за них итальянцев, "пятизвездные" проголосовали за нового председателя ЕК, выдвинутую [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном вместе с [Маттео] Ренци и Берлускони. Очень опасный выбор", - написал Сальвини.

"Лига" получила наибольшее число голосов в Италии на европейских выборах в мае, набрав 35% - вдвое больше, чем союзники по правящему большинству.