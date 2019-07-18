Конституционный суд Армении приостановил дело Кочаряна

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Армении в четверг принял решение приостановить производство дела в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, и направить дело в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также в Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения. Об этом сообщила пресс-служба КС Армении.

"Принимая во внимание обращения Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана об определении конституционности статьи 300.1 УК страны ("Узурпация государственной власти"), КС принял решение обратиться в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения. Производство по данному делу решено приостановить до получения соответствующего мнения", - говорится в сообщении пресс-службы КС.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генпрокуратура Армении обжаловала это решение в Апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу страны.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.