Канада направит 238 наблюдателей на выборы в Верховную раду

ОТТАВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Канады направляют 238 наблюдателей на внеочередные выборы депутатов Верховной рады. Об этом в четверг говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

"В преддверии украинских парламентских выборов, которые пройдут 21 июля 2019 года, 238 канадских краткосрочных наблюдателей для поддержки демократического процесса прибудут на Украину в течение этой недели", - сказала она. Министр уточнила, что канадцы "будут следить за избирательным процессом в различных регионах Украины в день выборов, включая открытие избирательных участков, голосование, подсчет бюллетеней и подведение итогов".

В пресс-службе ЦИК Украины в понедельник сообщили о завершении регистрации 1719 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на выборы депутатов Рады. До этого на Украине отказались регистрировать 17 граждан России в составе наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).