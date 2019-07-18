"Оппозиционная платформа" заявила о грязных технологиях перед выборами в Донбассе

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Конкуренты используют грязные технологии против партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", что может привести к срыву выборов в Верховную раду. Об этом в четверг заявила Донецкая областная организация партии.

"Конкуренты из-за боязни проиграть выборы используют грязные технологии против партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В ход идет все: подкуп избирателей, фейковая социология, использование административного ресурса, запугивание должностных лиц и бизнеса, поджог машин, уничтожение билбордов, нападение на кандидатов от партии, угрозы в адрес наших сторонников и активистов", - говорится в заявлении.

Как отметили в партии, в день голосования планируется невыход на работу членов участковых комиссий, которые подконтрольны отдельным кандидатам. "Это сделает невозможным открытие участков, а значит повлияет на свободу волеизъявления большинства жителей Донецкой области и результат голосования в целом", - добавили в "Оппозиционной платформе - За жизнь".

В этой связи партия обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и Службу безопасности страны с требованием отреагировать на ситуацию и дать адекватную правовую оценку таким действиям.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует обеспечить проведение как в Донецкой области, так и по всей Украине демократических, прозрачных и честных выборов в соответствии с украинским законодательством, результаты которых не вызовут сомнения у избирателя и будут признаны международным сообществом", - добавили в партии.

Голосование на выборах в Верховную раду состоится на Украине, в том числе на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, 21 июля.