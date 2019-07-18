Шпиономания с "оттенком ксенофобии". Почему американцы ополчились на FaceApp

FaceApp — это не просто прикольное приложение, где можно "состарить" свою фотографию с помощью нейросетей. На самом деле это оружие "враждебной зарубежной державы", представляющее "риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан". По крайней мере, так считает лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и множество других алармистов, обеспокоенных российским происхождением программы. Что происходит? Тема "российского вмешательства" бросает тень даже на самые невинные вещи. Такие, как FaceApp Приложение, благодаря которому все ваши соцсети сейчас забиты фотографиями "80-летних" друзей и селебрити, создал российский разработчик Ярослав Гончаров — бывший сотрудник "Яндекса" и СЕО компании Wireless Lab со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Как и многие аналогичные программы, FaceApp собирает персональные данные пользователей и загружает изображения на свои сервера. То же самое делает, к примеру, американский Snapchat — компания, известная своими "фильтрами" для фото и видео. Это не помешало множеству пользователей Twitter и СМИ упрекнуть именно FaceApp в проблемах с политикой конфиденциальности. Ну а затем в дело вступил "российский фактор".

"Кстати, вы все знаете, что FaceApp — это российская компания, так? Просто проверяю", — написал автор журнала New York Magazine Яшар Али в своем Twitter. "Компания расположена в Санкт-Петербурге, Россия", — продолжил журналист портала Salon Боб Ческа. "FaceApp загружает ваши фотографии в Россию", — пять раз подряд повторил Нсикан Акпан из PBS. Никто из этих журналистов не пояснил, что именно настораживает их в FaceApp, как будто российское происхождение — уже само по себе свидетельство какого-то преступления. Зато политолог Эмерсон Брукинг из американского аналитического центра "Атлантический совет" предположил, что FaceApp может быть использован для создания виртуальных личностей, которых затем будут использовать "российские тролли". И многозначительно заметил, что штаб-квартира Wireless Lab как раз "удобно расположена" в Санкт-Петербурге — то есть там же, где якобы базируется "фабрика троллей". Конечно, в этом потоке голосов нашлось и множество скептиков теории о "злых русских", собирающих информацию об американцах через FaceApp. "Я не понимаю, какие злодеяния, по мнению людей, собирается делать правительство РФ с данными из FaceApp. Используют ваши фото с бранча, чтобы взломать списки избирателей Флориды?" — поинтересовалась Либби Уотсон из Splinter. Но панику по поводу "состаривающего" приложения уже было не остановить. В Вашингтоне требуют, чтобы ФБР проверило FaceApp 17 июля Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) выпустил предостережение кандидатам в президенты об угрозах FaceApp: "Если вы или кто-либо из ваших сотрудников уже использовали приложение, мы рекомендуем немедленно его удалить". Что делать, если FaceApp уже был скачан, а фото — отправлены на российские сервера, в НКДП не уточнили. Но причины для беспокойства понятны: именно Нацкомитет стал жертвой предположительной атаки "российских хакеров" в 2016 году. Затем сенатор Чак Шумер обратился к Федеральному бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой проверить FaceApp на предмет угрозы для нацбезопасности США и приватности персональных данных. "Потому что миллионы американцев использовали его. Он принадлежит российской компании. И пользователи обязаны предоставлять полный, безотзывный доступ к своим личным фотографиям и данным", — заявил он.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019