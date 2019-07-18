Шпиономания с "оттенком ксенофобии". Почему американцы ополчились на FaceApp

FaceApp — это не просто прикольное приложение, где можно "состарить" свою фотографию с помощью нейросетей. На самом деле это оружие "враждебной зарубежной державы", представляющее "риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан". По крайней мере, так считает лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и множество других алармистов, обеспокоенных российским происхождением программы. Что происходит?
Тема "российского вмешательства" бросает тень даже на самые невинные вещи. Такие, как FaceApp
Приложение, благодаря которому все ваши соцсети сейчас забиты фотографиями "80-летних" друзей и селебрити, создал российский разработчик Ярослав Гончаров — бывший сотрудник "Яндекса" и СЕО компании Wireless Lab со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Как и многие аналогичные программы, FaceApp собирает персональные данные пользователей и загружает изображения на свои сервера. То же самое делает, к примеру, американский Snapchat — компания, известная своими "фильтрами" для фото и видео. Это не помешало множеству пользователей Twitter и СМИ упрекнуть именно FaceApp в проблемах с политикой конфиденциальности. Ну а затем в дело вступил "российский фактор".
"Кстати, вы все знаете, что FaceApp — это российская компания, так? Просто проверяю", — написал автор журнала New York Magazine Яшар Али в своем Twitter. "Компания расположена в Санкт-Петербурге, Россия", — продолжил журналист портала Salon Боб Ческа. "FaceApp загружает ваши фотографии в Россию", — пять раз подряд повторил Нсикан Акпан из PBS.
Никто из этих журналистов не пояснил, что именно настораживает их в FaceApp, как будто российское происхождение — уже само по себе свидетельство какого-то преступления. Зато политолог Эмерсон Брукинг из американского аналитического центра "Атлантический совет" предположил, что FaceApp может быть использован для создания виртуальных личностей, которых затем будут использовать "российские тролли". И многозначительно заметил, что штаб-квартира Wireless Lab как раз "удобно расположена" в Санкт-Петербурге — то есть там же, где якобы базируется "фабрика троллей".
Конечно, в этом потоке голосов нашлось и множество скептиков теории о "злых русских", собирающих информацию об американцах через FaceApp. "Я не понимаю, какие злодеяния, по мнению людей, собирается делать правительство РФ с данными из FaceApp. Используют ваши фото с бранча, чтобы взломать списки избирателей Флориды?" — поинтересовалась Либби Уотсон из Splinter.
Но панику по поводу "состаривающего" приложения уже было не остановить.
В Вашингтоне требуют, чтобы ФБР проверило FaceApp
17 июля Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) выпустил предостережение кандидатам в президенты об угрозах FaceApp: "Если вы или кто-либо из ваших сотрудников уже использовали приложение, мы рекомендуем немедленно его удалить". Что делать, если FaceApp уже был скачан, а фото — отправлены на российские сервера, в НКДП не уточнили. Но причины для беспокойства понятны: именно Нацкомитет стал жертвой предположительной атаки "российских хакеров" в 2016 году.
Затем сенатор Чак Шумер обратился к Федеральному бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой проверить FaceApp на предмет угрозы для нацбезопасности США и приватности персональных данных. "Потому что миллионы американцев использовали его. Он принадлежит российской компании. И пользователи обязаны предоставлять полный, безотзывный доступ к своим личным фотографиям и данным", — заявил он.
BIG: Share if you used #FaceApp:— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019
The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now
Because millions of Americans have used it
It’s owned by a Russia-based company
And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr
На подозрения в шпионаже компания Wireless Lab ответила в комментарии порталу TechCrunch. Там отметили, что на серверы компании поступают не все фотографии пользователя, а только та, которую он отправил на обработку. Большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов, а данные пользователей не передаются сторонним лицам или организациям. И самое главное: "Хотя ключевая команда исследований и разработок находится в России, пользовательские данные не переносятся в Россию".
На вопрос, делится ли Wireless Lab какой-либо информацией с правительством РФ, Ярослав Гончаров ответил: "Нет".
Это не первый и, наверное, не последний скандал такого рода
В этом году Facebook заподозрили в том, что устроенный в соцсети челлендж "2009 vs 2019" — это лишь прикрытие для сбора фотографий пользователей (якобы таким образом они помогли усовершенствовать алгоритм распознавания лиц). Эта теория сразу же была опровергнута — Facebook и так обладает всей необходимой информацией о нас, в том числе уже имеет доступ к нашим фото, поэтому ему не нужны ваши изображения десятилетней давности.
Двумя годами ранее "под каток" попало китайское приложение Meitu, предназначенное для улучшения селфи. Оно, в частности, собирало географические данные о пользователях — как через GPS, так и через метаданные — и отправляло их в Китай. Однако быстро выяснилось, что это, скорее всего, нужно было не для шпионажа, а для продвижения таргетированной рекламы.
Сбором информации о пользователях занимаются буквально все подобные программы и соцсети — как в США, так и во всем мире. Однако ключевой элемент скандалов с китайским Meitu и российским FaceApp — это именно их иностранное происхождение, вызывающее у американцев больше подозрений, чем тот же "домашний" Snapchat. Портал Vox, который трудно заподозрить в симпатиях к России, в связи с этим написал, что "мудрым решением будет не скачивать [FaceApp] — так же, как и не скачивать ряд других приложений и не пользоваться Facebook и Google". "Но паника, которая поднялась в первом и во втором случаях [с Китаем и Россией], возможно, имеет оттенок ксенофобии".
Редакторы Wired резюмировали эту проблему еще проще: "Вас пугает FaceApp? Погодите, вы еще не слышали о Facebook".
Артур Громов