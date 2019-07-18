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В Сеуле заявили, что рассматривают сохранение договора об обмене разведданными с Японией

При этом договор может быть пересмотрен, отметил глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён

ТАСС, 18 июля. Власти Южной Кореи рассматривают возможность сохранения договора об обмене разведывательной информацией с Японией, но могут пересмотреть его положения. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на главу Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёна.

"На данный момент правительство в состоянии поддерживать [договор], - заявил Чон Ый Ён. - Он может быть пересмотрен в соответствии с текущим положением дел".

В среду о готовности продолжать сотрудничество по договору заявил глава МИД Японии Таро Коно.

Договор об обмене разведданными между Токио и Сеулом подписан в ноябре 2016 года. Одним из его условий является продление каждый год, однако у ряда экспертов возникли опасения, что стороны откажутся от документа из-за ухудшения отношений.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

Теги
ЯпонияРеспублика КореяКоно, Таро
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