В Сеуле заявили, что рассматривают сохранение договора об обмене разведданными с Японией

ТАСС, 18 июля. Власти Южной Кореи рассматривают возможность сохранения договора об обмене разведывательной информацией с Японией, но могут пересмотреть его положения. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на главу Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёна.

"На данный момент правительство в состоянии поддерживать [договор], - заявил Чон Ый Ён. - Он может быть пересмотрен в соответствии с текущим положением дел".

В среду о готовности продолжать сотрудничество по договору заявил глава МИД Японии Таро Коно.

Договор об обмене разведданными между Токио и Сеулом подписан в ноябре 2016 года. Одним из его условий является продление каждый год, однако у ряда экспертов возникли опасения, что стороны откажутся от документа из-за ухудшения отношений.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.