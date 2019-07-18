Врио мэра Риги назвал идею о переводе детсадов на госязык обучения политической риторикой

РИГА, 18 июля. /ТАСС/. Инициатива о переводе детских садов Риги полностью на государственный язык обучения с будущего учебного года является политической риторикой. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности мэра города Олег Буров, комментируя соответствующее предложение национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии".

Столь стремительную реформу во всех столичных муниципальных детсадах политик не считает возможной. "Это политическая риторика, это просто разговоры, потому что на официальной встрече с национальным объединением эта фраза не звучала", - приводятся слова Бурова в четверг на объединенном сайте Латвийского радио и телевидения.

Представитель Министерства образования и науки Латвии Эгита Диуре со своей стороны указала на неготовность рижских детских садов перейти на госязык обучения как по причине нехватки человеческих ресурсов, так и из-за недостаточного владения персоналом языком. "Число дошкольных педагогов в Риге - 3023, из них 1191 педагог преподает не на латышском языке. В свою очередь, число детей в дошкольных группах для национальных меньшинств - 2830. Число педагогов само по себе - вряд ли показатель, речь идет о том, владеют ли они госязыком на достаточном уровне, чтобы перейти на латышское преподавание", - отметила она.

Оппозиционное мэрии Риги национальное объединение "Все для Латвии!" в начале июня передало на рассмотрение в муниципалитет предложение перевести с 2020/2021 учебного года все столичные детские сады полностью на госязык обучения. Профильный департамент самоуправления рассмотрит этот вопрос в августе.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств с начала нового учебного года постепенно перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Кроме того, парламент Латвии ранее принял, а президент страны утвердил разработанные Минобрнауки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.