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Минск и Москва на 80% согласовали позиции в вопросах интеграции

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой уточнил, что оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Белоруссия и России к настоящему времени на 80% согласовали вопросы дальнейшей интеграции, президенты поручили отработать ряд новых инициатив. Об этом заявил в четверг министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, возглавляющий белорусскую часть интеграционной комиссии.

"Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать", - отметил Крутой, которого цитирует агентство БелТА.

Он заявил, что пока позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер.

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