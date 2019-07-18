Минск и Москва на 80% согласовали позиции в вопросах интеграции

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Белоруссия и России к настоящему времени на 80% согласовали вопросы дальнейшей интеграции, президенты поручили отработать ряд новых инициатив. Об этом заявил в четверг министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, возглавляющий белорусскую часть интеграционной комиссии.

"Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать", - отметил Крутой, которого цитирует агентство БелТА.

Он заявил, что пока позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер.