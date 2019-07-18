Глава МИД ФРГ считает, что без конструктивного участия России не решить мировые проблемы

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Решение международных проблем невозможно без конструктивного участия России. Об этом заявил в четверг журналистам в Петерсберге глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Несмотря на разные точки зрения, мы должны работать над тем, чтобы в сфере политики мы могли сотрудничать и приближаться к решению [международных проблем], - сказал он. - Без конструктивного участия России мы этого не сделаем".

"Только через открытую дискуссию и через диалог мы придем к результатам, которые продвинут вперед наши страны", - добавил Маас.

Политик рассказал, что он обсудил с Лавровым перспективы саммита в "нормандском формате". "Вопрос саммита в формате "четверки" мы действительно обсуждали, - сказал он. - Мы придерживаемся точки зрения, что для саммита нужна предварительная работа, чтобы были соответствующие результаты".

Маас также констатировал вероятность прогресса в урегулировании на востоке Украины. "После победы Зеленского [на выборах президента Украины] были положительные сигналы, например, при разведении войск, - сказал он. - Дальнейший прогресс на Украине возможен".

Маас и Лавров принимают участие в германо-российском форуме "Петербургский диалог", который проходит недалеко от Бонна.