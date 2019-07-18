Премьер Нидерландов уверен, что США поддержат следующие шаги по делу о крушении Boeing

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Власти Нидерландов уверены, что администрация США поддержит следующие шаги по делу о катастрофе рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Атлантическом совете в столице США.

Главу правительства Нидерландов попросили уточнить, намерен ли он обсуждать возможные "совместные меры" по этому делу с президентом США Дональдом Трампом в ходе нынешнего визита в Вашингтон. "Насчет американской администрации мне поделиться нечем, кроме как поблагодарить за то, что Америка делала до настоящего времени по MH17. Она была с нами с первого дня <...> И я знаю, что, когда нужно будет делать следующие шаги, мы сможем рассчитывать на администрацию США. Однако в настоящий момент мы должны гарантировать, что выполним то, чем занимается Совместная следственная группа (ССГ), привлечь к суду тех, кто совершил это зверство", - ответил Рютте.

При этом он отметил, что гибель пассажиров и экипажа рейса MH17 "не является причиной [введения Западом в отношении России] санкций". "Совместная следственная группа в составе Бельгии, Малайзии, Австралии, Украины и Нидерландов коллективно работает над тем, чтобы определить следующие шаги, а также привлечь виновных к ответственности", - сказал Рютте. "Санкции никогда не были связаны с MH17, однако, конечно, они были применены в то время, когда Россия начала вмешиваться [в ситуацию] на востоке Украины и захватила Крым, - утверждал премьер. - Конечно, они [россияне] отрицают вовлеченность [в конфликт] на востоке Украины, несмотря на растущий объем доказательств".

"Мы сделаем все, чтобы гарантировать единство ЕС [по данному вопросу], и это важно", - добавил Рютте.