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Политический кризис в Венесуэле
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Глава МИД Венесуэлы не исключил встречу Рябкова с Мадуро

Заместитель министра иностранных дел России посетит Каракас 20-22 июля

ООН, 18 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может провести встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в ходе его визита в Каракас 20-22 июля. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих консультаций.

"У господина Рябкова также пройдут консультации с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы, затем я планирую провести с ним переговоры, он встретится с нашим вице-президентом и, если позволит график президента Мадуро, состоится также встреча с ним", - сказал Арреаса. Он подчеркнул, что это необходимо "для продолжения тесного сотрудничества с Россией".

Министр также напомнил, что Рябков примет участие в министерской встрече бюро Движения неприсоединения в Каракасе, которое пройдет 20-21 июля. Россия имеет в организации статус страны-наблюдателя.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран.

В новость были внесены изменения (19:17 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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