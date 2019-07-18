Турция готова рассмотреть альтернативы американским F-35

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Анкара готова рассмотреть альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35, если Соединенные Штаты откажутся передавать их республике. Об этом сообщил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир, передает в четверг агентство Anadolu.

"Турция продолжит изучать альтернативы. Если одна дверь закрывается, то другие двери открываются. Мы также можем сделать и собственную дверь", - отметил Демир, напомнив о том, что новейший турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - X) был представлен в июне на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) в Ле-Бурже.

Руководитель УОП также подчеркнул, что "у России есть разные варианты в вопросе истребителей".