Власти Чехии выслали из страны двух немцев, рисовавших граффити на Карловом мосту в Праге

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Суд первого района Праги вынес в четверг приговор двум гражданам Германии, разрисовавшим в историческом центре города красками из баллончиков арку Карлова моста - одного из главных символов Чехии. Они высланы из республики, сообщила журналистам представитель суда Павла Гайкова.

"Германские туристы, совершившие акт вандализма осуждены на один год условно, [приговорены] к пятилетнему запрету въезду в Чехию и штрафу в 100 тыс. крон (около €4 тыс.) каждый, - отметила она. - Кроме того, они обязаны возместить ущерб, который нанесли уникальному памятнику национальной истории. Его сумма определена в 40 тыс. крон (около €1,6 тыс.)".

Граждане ФРГ в возрасте 23 и 30 лет были задержаны полицией в ночь на вторник с поличным при нанесении краски из баллончиков на одну из арок Карлова моста. Площадь разрисованного ими участка арки составила пять на два метра.

Действия осужденных были квалифицированы судом как порча не принадлежащего им имущества, имеющего неисчислимую историческую и культурную ценность. Карлов мост, являющийся одной из главных туристических достопримечательностей Праги, внесен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.