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Макрон приветствовал первые конструктивные контакты между Москвой и Киевом

Первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 11 июля

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал первые конструктивные контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера по итогам его телефонных переговоров с российским коллегой.

"Что касается Украины, глава республики приветствовал первые конструктивные обмены между президентами России и Украины", - отметили в Елисейском дворце.

Вечером 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Их беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В администрации Зеленского назвали этот диалог "первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате" и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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