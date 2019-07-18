Макрон приветствовал первые конструктивные контакты между Москвой и Киевом

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал первые конструктивные контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера по итогам его телефонных переговоров с российским коллегой.

"Что касается Украины, глава республики приветствовал первые конструктивные обмены между президентами России и Украины", - отметили в Елисейском дворце.

Вечером 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Их беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В администрации Зеленского назвали этот диалог "первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате" и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.