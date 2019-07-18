Германия обсудит в ЕС тему облегчения визового режима для молодежи из России

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Тема облегчения визового режима для российской молодежи требует обсуждения со странами Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг в Петерсберге.

"Мы хотим обсудить с партнерами по Шенгенской зоне, что тут можно сделать", - сказал министр на сессии "Петербургского диалога". По его словам, это решение Берлин не может принимать в одиночку.

Ранее сопредседатель "Петербургского диалога" от ФРГ Роналд Пофалла сказал, что перспектива взаимной отмены виз для российской и германской молодежи является одной из главных тем заседания форума.

Германо-российский форум проходит недалеко от Бонна. Он был создан в 2001 году по инициативе президента Владимира Путина и канцлера Герхарда Шредера для налаживания открытого обмена мнениями между политиками, общественными деятелями, предпринимателями. Форум призван не только укреплять германо-российские связи, но и оказывать благоприятное воздействие на отношения между Россией и ЕС.