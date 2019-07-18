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США призвали Иран немедленно отпустить задержанное в Персидском заливе судно

В Госдепартаменте заявили, что Тегеран должен прекратить злонамеренные действия

ТАСС, 18 июля. Власти США призывают Иран немедленно освободить задержанное силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) иностранное судно, якобы перевозившее контрабандное топливо, а также его экипаж. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, поступившем в распоряжение агентства Reuters.

"Иран должен прекратить злонамеренные действия и немедленно освободить якобы захваченное судно с экипажем", - говорится в тексте. В Госдепартаменте также осудили КСИР "за продолжающееся преследование судов и нарушение безопасного судоходства в районе Ормузского пролива".

Как сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне, официальные лица в США полагают, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ, на котором могли находиться 12 иностранных моряков. По информации агентства, несколько дней назад судно вошло в территориальные воды Ирана. После этого была отключена система, подающая сигналы о его месторасположении. Танкер якобы проходил недалеко от одной из иранских военных баз.

По данным агентства Tasnim, судно перевозило один миллион литров контрабандного топлива.

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