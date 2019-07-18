Корбин назвал расистскими высказывания Трампа в адрес женщин из Конгресса

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин назвал расистскими высказывания президента США Дональда Трампа в адрес состоящих в Палате представителей Конгресса женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. Об этом он заявил в четверг в Twitter.

"Дональд Трамп, сказавший четырем небелым женщинам-конгрессменам "поехать обратно", является расистом. Двое претендентов на пост следующего премьер-министра [Борис Джонсон и Джереми Хант] должны подвергнуть критике эти крайне правые ненавистнические высказывания", - написал лидер британских лейбористов.

В воскресенье в Twitter Трамп обрушился с критикой на женщин-демократов из Конгресса. Глава Белого дома предложил последним вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".