СМИ: суд в Марокко приговорил к смертной казни трех убийц туристок из Скандинавии

РАБАТ, 18 июля. /ТАСС/. Суд пригорода марокканской столицы Сале приговорил в четверг троих убийц двух туристок из Скандинавии к смертной казни, как этого ранее требовала прокуратура. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (МАР). Жестокое убийство туристок из Дании и Норвегии было совершено на юге Марокко в ночь с 16 на 17 декабря 2018 года.

Главные обвиняемые, 25-летний уличный торговец из Марокко Абдессамад Эжжуд, а также двое его сообщников, исповедующих радикализм - 27-летний Юнес Уазияд и 33-летний Рашид Афати - приговорены к смертной казни. Еще один - Юнес Хайяли - приговорен к пожизненному заключению.

Они были признаны виновными в "создании банды с целью подготовки и совершения террористических актов, посягательстве на жизнь с заранее обдуманным намерением, а также владении огнестрельным оружием и в попытке изготовления взрывчатки в рамках коллективного плана, нацеленного на нанесение серьезного ущерба общественному порядку", отмечает МАР.

Еще 20 других обвиняемых получили длительные тюремные сроки: от пяти до 30 лет. Среди лиц, приговоренных к тюремному заключению, есть гражданин Испании и Швейцарии Кевин Цоллер Куэрвос, которого прокуратура обвиняла в "создании террористической банды" и обучении главных подозреваемых использованию кодированных сообщений при переписке. Он проведет в тюрьме 20 лет.

Ранее следствие заявило, что почти все оказавшиеся на скамье подсудимых по делу об убийстве туристок являются сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По словам очевидцев, присутствовавших в зале суда, в момент вынесения приговора Эжжуд, Уазияд и Афати вели себя спокойно и невозмутимо. Они, а также Хайяли, согласно приговору, заплатят родителям убитых европеек денежный штраф в размере 2 млн дирхамов (около €180 тыс.).

Ранее мать одной из убитых девушек потребовала смертной казни для главных обвиняемых в зверском преступлении. В Марокко с 1993 года смертные приговоры выносятся, но не приводятся в исполнение. Поэтому наказанием, вероятно, станет пожизненное заключение.

Шокирующее убийство

Тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Есперсен и 28-летней норвежки Марен Уэланн были обнаружены 17 декабря в горном районе Шамхаруш на юге страны, в 10 км от населенного пункта Имлиль (провинция Эль-Хауз) на пути к горе Тубкаль, которая пользуется популярностью у иностранцев. Девушек зарезали, а затем обезглавили.

Убийство взывало шок и волну возмущения в марокканском обществе. В конце декабря в разных городах королевства прошли митинги, участники которых осудили терроризм и выразили скорбь в связи с ужасным преступлением. Вскоре после обнаружения тел туристок марокканские силовики арестовали более 20 человек.