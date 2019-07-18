Президент Грузии назвала беспрецедентным решение ЕСПЧ по делу о "Рустави-2"

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕПСЧ), который не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2", является беспрецедентным для Грузии. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении президента республики Саломе Зурабишвили.

"Сегодня Страсбургский суд по правам человека, то есть Европа, принял беспрецедентное для Грузии решение. Этим решением суд признал непредвзятость грузинского суда в отношении этого дела и справедливость его решения. Этим [ЕСПЧ] выразил доверие нашей системе правосудия", - сказано в заявлении главы государства.

Президент также выразила надежду, что в стране свободе слова и выражения как одному из главных демократических принципов не будет угрожать опасность.

Свое решение ЕСПЧ опубликовал в четверг. Помимо всего прочего, суд снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпания полностью должна была отойти к бизнесмену, ее прежнему владельцу Кибару Халваши.

Минюст Грузии в четверг же исполнил решение Верховного суда на основе вердикта ЕСПЧ и переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Сразу после этого Халваши принял решение уволить с поста гендиректора "Рустави-2" Нику Гварамию и назначить вместо него своего адвоката Паату Салию, который уже встретился с журналистами "Рустави-2" и обещал им полную редакционную свободу.