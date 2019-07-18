Трамп заявил, что не поручал сенатору Рэнду Полу вести переговоры с Ираном

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не назначал сенатора-республиканца Рэнда Пола (от штата Кентукки) переговорщиком с Ираном. Об этом американский лидер заявил журналистам в четверг в Белом доме. Трансляцию вел телеканал C-Span.

"Я ничего не знаю об этом <...> Я бы выслушал его, но я не назначал его", - заявил Трамп, отметив при этом, что он уважает сенатора, и у них очень хорошие отношения.

В среду газета Politico сообщила, что сенатор намерен провести от имени американского президента нацеленные на снижение напряженности переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который находится с официальным визитом в США - он принимает участие в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке. В прошлые выходные сенатор во время игры в гольф с Трампом попросил позволить ему осуществить такого рода дипломатическую миссию. Глава государства, как отмечало издание, одобрил предложение.