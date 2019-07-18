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Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет из руководства христианских демократов Германии

Будущая глава Еврокомиссии уже проинформировала о своем решении председателя ХДС

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена выйти из руководства партии Христианско-демократический союз (ХДС) в связи с переходом на работу в Брюссель. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью редакционной группе RND.

"Я уже проинформировала председателя ХДС, что покину пост заместителя главы партии и на следующем съезде освобожу его", - сказала фон дер Ляйен.

Депутаты Европарламента 16 июля проголосовали в поддержку кандидатуры фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Официально она приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности с 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Теги
ГерманияЮнкер, Жан-КлодФон дер Ляйен, Урсула
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