Болтон заявил, что США поддерживают скорейшее возобновление диалога Белграда и Приштины

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают скорейшее возобновление диалога между Белградом и Приштиной под покровительством главы дипломатии ЕС. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, сообщила пресс-служба сербского дипведомства.

"Министр Дачич выразил заинтересованность Сербии дополнительно развивать отношения с США, особенно имея в виду союзничество двух стран в обеих мировых войнах. Согласившись с оценкой министра Дачича о необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений на всех уровнях, советник президента Болтон особенно подчеркнул решимость действующей американской администрации поддержать скорейшее возобновление диалога между Белградом и Приштиной, который ведется под покровительством главы дипломатии ЕС", - говорится в сообщении.

Дачич выразил готовность Сербии "поддерживать мир и стабильность на Балканах" и заявил о "готовности к открытому сотрудничеству с США".

Власти в Белграде неоднократно заявляли, что восстановить диалог, замороженный в прошлом году после введения Приштиной 100%-ных пошлин на сербские товары, возможно только после отмены этих пошлин. Несмотря на аналогичные требования, звучащие из ЕС, косовары не собираются отменять сборы. Как заявил премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай, пошлины будут действовать до тех пор, пока Сербия не признает независимость Косова.

21 ноября 2018 года власти в Приштине ввели торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН 1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.