Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Киев и Донбасс после выборов в Раду

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил о своем намерении посетить Киев и Донбасс после парламентских выборов на Украине, которые состоятся 21 июля.

"Я жду встречи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и действительно планирую посетить Украину, но не до парламентских выборов, - указал Гремингер. - Как только дата поездки определится, я обнародую эту информацию. Также хотел бы посетить Специальную мониторинговую миссию в Донбассе".

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности посещения Донецка и Луганска, генсек организации отметил, что детальный план поездки еще прорабатывается.

Гремингер считает, что Зеленский заинтересован в интенсификации усилий по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. "У меня сложилось впечатление, что Владимир Зеленский искренне привержен тому, чтобы интенсифицировать усилия по урегулированию конфликта. Он ясно дал понять, что хочет прогресса на этом направлении", - сказал дипломат.

Гремингер обратил внимание на определенный прогресс в данном вопросе. "Речь о разведении сил в населенном пункте Станица Луганская, - пояснил он. - Это показывает, что наличие политической воли может сдвинуть с мертвой точки давно буксующие договоренности, что стало возможным в том числе благодаря вкладу Владимира Зеленского и его представителя, экс-президента Украины Леонида Кучмы".

Генсек ОБСЕ также отметил, что выборы в Раду покажут, сможет ли лидер Украины получить дополнительную поддержку для своей новой политики в виде парламентского большинства. "Для ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине и вокруг нее остается ключевым приоритетом, - подчеркнул Гремингер. - Поэтому призываю все стороны, а также тех из нас, кто поддерживает усилия, направленные на урегулирование конфликта, воспользоваться открывающимися сейчас возможностями для того, чтобы поддержать новую динамику".

По словам дипломата, для выполнения как базовых положений минских соглашений, так и политических пунктов до сих пор "не хватало политической воли". "В этом плане нам сейчас остро нужен политический импульс, - указал Гремингер. - От "нормандской четверки" или, например, от контактов между Москвой и Вашингтоном. Нам надо двигаться вперед".