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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что дрон игнорировал сигналы не приближаться к кораблю

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Как утверждал глава государства, Boxer в целях самообороны "сбил иранский дрон,... игнорировавший многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю. "Дрон был немедленно уничтожен", - подчеркнул Трамп.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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