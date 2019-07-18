Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Как утверждал глава государства, Boxer в целях самообороны "сбил иранский дрон,... игнорировавший многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю. "Дрон был немедленно уничтожен", - подчеркнул Трамп.