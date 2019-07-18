Пентагон: ряд стран заинтересован в коалиции по свободе судоходства в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Несколько стран проявили интерес к инициативе США по созданию коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Об этом заявила в четверг агентству Reuters и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

"У нас есть несколько стран, которые заинтересованы", - приводит Reuters ее слова. Как отмечает агентство, Уилбаргер не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

При этом она пояснила, что США не планируют сопровождать суда других стран, и участники коалиции смогут сами решать, есть ли такая необходимость. "Мы хотим предоставить основу для обмена информацией: таким образом, если страны хотят сопровождать свои суда, мы можем им помочь сделать это", - отметила Уилбаргер.

По словам и.о. помощника главы Пентагона, эта инициатива "не о военной конфронтации". "Это не коалиция против Ирана <...> Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность на море, а также возможности наблюдения в регионе, чтобы сдерживать злонамеренные действия", - добавила она.

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel ("Страж"), которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку.