Верховный комиссар ООН похвалила раскритикованных Трампом женщин в Конгрессе США

ТАСС, 18 июля. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала "фантастическими" состоящих в Палате представителей Конгресса США женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, которым президент США Дональд Трамп адресовал критические высказывания в Twitter. Ее слова приводит в четверг агентство Reuters.

Бачелет, уточняет агентство, отказалась прямо ответить на вопрос, считает ли она американского лидера расистом, однако указала, что использование мировыми лидерами разжигающих ненависть высказываний - "нехорошее дело". "Я считаю, что те четыре женщины [речь идет о членах Конгресса США Ильхан Омар, Рашиде Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес и Аянне Прессли] фантастические, - заключила она. - Я вижу блестящих женщин, которые не боятся говорить то, что думают".

14 июля Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Глава Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".