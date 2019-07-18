Лидер "Слуги народа": Зеленский настроен на завершение конфликта в Донбассе

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский настроен на завершение военного конфликта в Донбассе и делает для этого конкретные шаги. Об этом заявил в четверг глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Прекратить войну - главная задача любой политической силы, которая сегодня идет на выборы (в Верховную раду). Я уверен, что и наша стратегия, и те позиции, которые сегодня озвучивает президент (Зеленский) дадут нам возможность остановить войну, а после этого ее прекратить", - сказал Разумков в эфире канала "1+1".

По его словам, позиция Зеленского по ситуации в Донбассе "дает уверенность по урегулированию конфликта". Разумков напомнил об усилении украинской группы в минском процессе, о встрече "нормандской четверки" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) на уровне советников в Париже 12 июля, а также о телефонном разговоре Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время Разумков критически отнесся к поездке главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Страсбург, где он представил мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. "Президент не давал ни согласия, ни разрешения на дипломатию Медведчука с Страсбурге", - заявил Разумков.

При этом Разумков не ответил на вопрос, как "Слуга народа" будет сотрудничать в новоизбранной Верховной раде с Медведчуком и партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Надеюсь, что я, как и наша политическая сила, будем искать точки соприкосновения с разными регионами и с людьми, которые живут в этих регионах. А сотрудничать будем только с теми политиками, с которыми у нас будут общие ценности, общее видение и общее понимание будущего нашей страны", - сказал Разумков.