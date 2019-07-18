Урсула фон дер Ляйен считает, что улучшение ситуации с санкциями зависит от России

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что улучшение ситуации вокруг введенных ЕС санкций против России зависит от Москвы. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью газете Bild.

"Введенные санкции - это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право. Улучшение ситуации зависит от России", - полагает фон дер Ляйен.

Одновременно она заметила, что Россия была и остается соседом ЕС. "Но Кремль не прощает слабости, поэтому я убеждена, что мы должны ясно показать, что мы готовы с позиции силы в любое время продолжать диалог", - считает бывшая глава Минобороны ФРГ. "Я думаю, что в последние годы Европа и НАТО показали, что конкретно по этому пункту единство и ясность были правильной комбинацией", - утверждала фон дер Ляйен.

Депутаты Европарламента 16 июля проголосовали в поддержку кандидатуры фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Официально она приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности с 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.