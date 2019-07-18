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У Ирана нет информации о якобы сбитом США иранском беспилотнике

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил дрон, который подлетел к нему слишком близко

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Иран не обладает информацией о якобы сбитом США беспилотнике. Так прокомментировал в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф соответствующее утверждение президента США Дональда Трампа.

"У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон", - сказал он журналистам.

Ранее Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад Джавад
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