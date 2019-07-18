Власти Аргентины заморозили счета "Хезболлах"

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Управление по сбору и анализу финансовой информации Аргентины распорядилось заморозить счета шиитского движения "Хезболлах" из-за подозрений в причастности к терроризму. Об этом сообщили в четверг в ведомстве, находящемся в составе Министерства финансов.

Согласно его решению, должны быть заморожены все "активы террористической организации "Хезболлах", организаций, входящих в ее военное крыло, и лидеров этой организации" на территории Аргентины.

"В Аргентине на "Хезболлах" была возложена ответственность за теракт у посольства Израиля в 1992 году, в результате которого погибли 29 человек и 242 пострадали, и за теракт у еврейского культурного центра (исп. AMIA), приведший к гибели 85 человек", - говорится в пояснении ведомства.

Постановление Управление по сбору и анализу финансовой информации означает внесение "Хезболлах" в список связанных с террористической деятельностью организаций, который был создан указом президента Аргентины Маурисио Макри 17 июля.

Аргентинские следователи считают, что к теракту у AMIA были также причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого.